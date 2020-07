12 Amsterdamse wijken op slot voor verkamering

Beeld Linda Jansen

In Amsterdam zijn in totaal iets meer dan 6000 vergunningen verleend aan eigenaren die hun woning willen splitsen in kamers, die ze kunnen verhuren aan, veelal, groepen van drie of meer personen. Dat is nog niet eens de helft van het gestelde maximum van 13.404 vergunningen voor heel de stad. Er is dus nog volop ruimte voor legale verkamering, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de gemeente.

Maar die ruimte is niet overal. Twaalf wijken gaan op slot, daar is het maximum wel bereikt. Huiseigenaren die nu nog aankloppen, zijn te laat. Het gaat om wijken in West en Zuid en één in Noord, waaronder de Chassébuurt, de Schinkelbuurt en de Noordelijke IJoevers Oost.

De gemeente heeft deze quota ingevoerd om grip te krijgen op verkamering, een groeiend feno­meen in de stad, aangezwengeld door beleggers die panden opkopen om te verhuren, meestal aan jongeren. Dit leidt er inmiddels toe het aantal koophuizen in de stad voor het eerst sinds tijden afneemt, ten faveure van huur­woningen.

Geluidsisolatie

Op 1 april gingen de quota in, als onderdeel van een nieuwe set regels over verkamering. Eigenaren die nu nog een vergunning aanvragen, moeten aan meer eisen voldoen. Zo dienen ze huurders individuele contracten te verstrekken en extra geluidsisolatie aan te leggen. Geen wonder dat duizenden huiseigenaren in de eerste maanden van dit jaar nog snel een vergunning hebben aangevraagd, zodat ze niet aan deze extra eisen hoeven te voldoen.

Beeld Laura van der Bijl

Niettemin vermoedt wethouder Laurens Ivens dat er nog altijd sprake is van veel illegale verkamering in de stad. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat in Amsterdam sprake is van ongeveer 11.500 verkameringen, terwijl er maar 6000 vergunningen zijn verstrekt.

Achter het net vissen

Veel jongeren hebben geprotesteerd tegen deze strengere eisen. Ze vrezen dat hun pandeigenaren geen individuele contracten willen sluiten en dan maar stoppen met verhuur aan groepen, waardoor studenten of jonge werkenden op straat komen te staan. Ivens krijgt ook signalen binnen dat huiseigenaren groepen op straat zetten. “We proberen met deze regels schimmige zaken weg te nemen,” zegt hij. “Het kan zijn dat verhuurders nu iets anders gaan doen. Huurders hoeven zich daar niet bij neer te leggen, ze hebben rechten.”

Ivens is blij dat hij met de aanscherping van de vergunningsplicht beter kan handhaven. Voorheen hadden illegale verhuurders niets te verliezen. Als ze werden betrapt, kregen ze een standje van de gemeente en konden ze alsnog een vergunning aanvragen. Dat is nu anders. Als handhavers constateren dat verhuurders geen vergunning hebben, moeten ze die alsnog aanvragen en vervolgens voldoen aan de strengere eisen. Maar als ze in een wijk zitten waar het maximale aantal vergunningen is verstrekt, vissen ze achter het net en moeten ze stoppen met hun lucratieve verhuur.