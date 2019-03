12.000 mensen beklimmen Amsterdamse torens

Volgens organisator Henri van Poll was het drukker dan vorig jaar, zeker 10 procent meer mensen kwamen een kijkje nemen.



De Open Torendag werd voor de zevende keer gehouden. Tussen 10.00 en 16.00 uur konden bezoekers omhoog in 21 torens, verspreid over de stad.



Daaronder waren de A'DAM Toren aan het IJ, de Symphonytoren en het hoofdkantoor van ABN AMRO op de Zuidas (beide 105 meter), de toren van de Bijenkorf op de Dam en het kerkje in Ransdorp, dat verschillende malen is getekend door Rembrandt.



Volgeboekt

Nieuwkomers waren dit jaar de Marathontoren van het Olympisch Stadion, het Brugwachtershuisje op het Kraaienplein in Noord en het nieuwe Van der Valkhotel Amstel. Voor sommige deelnemende torens was de belangstelling zo groot dat ze al vroeg waren volgeboekt.