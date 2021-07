118 bezoekers van Chin Chin Festival in Amsterdam zijn positief getest

118 bezoekers van het Chin Chin festival zijn later positief getest. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Ook 93 mensen die op Stereo Sunday in Venlo waren, bleken later het coronavirus bij zich te dragen.

Dat staat in een overzicht dat demissionair zorgminister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Beide festivals vonden plaats op 2 en 3 juli en hadden een bezoekerscapaciteit van 10.000 mensen. Bij de ingang werd gebruikgemaakt van Testen voor Toegang.

Eerder werd al bekend dat op Verknipt in Utrecht en op Ploegendienst in Breda vele honderden bezoekers corona hebben opgelopen. Voor Ploegendienst staat de teller inmiddels op 423 en in Utrecht gaat het om minstens 900 positieve testen.

Het is niet duidelijk of alle bezoekers het virus op de genoemde festivals hebben opgelopen. Meerdere mensen gaven aan ook in andere horecagelegenheden te zijn geweest.

Coronatoegangsbewijzen

Mensen mochten alleen naar de evenementen met een coronatoegangsbewijs. Dat dit systeem niet waterdicht was, is ook al op diverse andere plaatsen in het land gebleken. Testen mochten tot 40 uur van tevoren worden afgenomen en na volledige vaccinatie was geen periode vereist om het vaccin te laten inwerken.

Alleen al daardoor was het mogelijk dat mensen die het virus bij zich droegen toch toegang kregen. Verder zijn er verhalen over gesjoemel met QR-codes.

Het kabinet heeft vanwege de explosieve stijging van de besmettingscijfers alle evenementen waar mensen geen afstand houden voorlopig weer in de ban gedaan.