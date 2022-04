115 achtstegroepers in tweede ronde op school van eerste voorkeur geplaatst

Slechts 75 procent van de 7943 kinderen in groep 8 kwam dit jaar op de school van hun eerste voorkeur. Beeld Dingena Mol

De uitslag van de tweede ronde van de Centrale loting en matching werd donderdagmiddag bekendgemaakt. Slechts 75 procent van de 7943 kinderen in groep 8 kwam dit jaar op de school van hun eerste voorkeur. Daarmee pakte de loting dit jaar wederom slechter uit dan voorgaande jaren.

Net iets minder dan 4 procent van de kinderen uit groep 8 is dit jaar ingeloot op een school buiten hun top vijf. Een kleine 1 procent, in totaal 76 leerlingen, is op een school van hun negende voorkeur of lager geplaatst.

Alle achtstegroepers die na de eerste loting niet tevreden zijn met hun school mogen meedingen voor een ‘betere’ plek in de tweede lotingsronde. Op de lijst staan alleen scholen die nog plek hebben. In totaal deden 115 leerlingen aan de tweede ronde mee. Voor hen pakte dat dus goed uit. Ze kwamen op de eerste school van hun tweedekeuzelijst terecht.

Een enkeling nam het heft in eigen hand en wachtte de tweede ronde niet af. Tamija Mathijssen (11) bijvoorbeeld kwam op de school van haar laatste keuze terecht in de eerste ronde en heeft nu gekozen voor een school buiten Amsterdam, in Hoofddorp.

Genoeg plek voor iedereen

De Centrale loting en matching is de manier waarop leerlingen in groep 8 op een Amsterdamse middelbare school worden geplaatst. Al sinds de invoering ervan is de manier waarop dit gebeurt onderwerp van discussie in de stad.

Er is voor alle leerlingen in Amsterdam genoeg plek op de scholen. Sterker: er zijn 9859 plaatsen op middelbare scholen beschikbaar en slechts 7943 leerlingen die meedoen met de loting. De moeilijkheid zit ’m in de populariteit van bepaalde scholen. Sommige scholen, zoals het Fons Vitae Lyceum, het Metis, het Barlaeus Gymnasium en het Spinoza Lyceum zijn populairder dan andere.

Rob Oudkerk, voorzitter van de koepel van Amsterdamse schoolbesturen Osvo, heeft beterschap gegarandeerd. “Ik kan met zekerheid zeggen dat het volgend jaar beter zal worden en dat veel meer kinderen op hoger geplaatste plekken terechtkomen.”

De 23 schoolbesturen die samenwerken binnen Osvo zijn al langere tijd bezig met het zoeken naar een nieuwe, betere manier voor de Centrale loting en matching. Oudkerk: “We gaan het systeem niet veranderen, want dit is het beste systeem wat je kan hebben. We willen het aanbod veranderen en populaire en minder populaire scholen meer laten samenwerken. Dat doet helaas niets voor de kinderen die dit jaar pech hebben.”