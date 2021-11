1100 euro boete geëist voor vrouw die demonstranten belaagde bij protest anti-lhbtq-geweld

Het protest tegen lhbtq-geweld, afgelopen augustus op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Beeld Jakob van Vliet

De vrouw, die niet bij de zitting aanwezig was, had de demonstranten uitgescholden voor ‘vuile kankerhomo’ en ‘kankerlesbienne’. Ook zei ze ‘Ik maak je af’ en ‘Die vlag moet in de fik.’ Er zijn vier aangiftes tegen haar gedaan.

De vrouw zag er verward en verwaarloosd uit, aldus het OM. Ze was agressief, zocht aanhoudend de confrontatie op, was aan het uitlokken en kwam dichtbij de demonstranten staan. Ook spuugde ze voor de voeten van de demonstranten. ‘Jij bent vieze kaaskop. Ik kom tenminste uit Pakistan,’ riep ze. En: ‘Kuttransgender, ga terug naar je eigen land. In mijn land zijn jullie dood.’

S. werd door de politie aangehouden en de volgende dag gehoord. Tegen de politie verklaarde ze dat ze zelf bedreigd en gediscrimineerd is. ‘Ik leef in een vrij land en mag mijn mening geven,’ zei S., die ontkent die beledigende woorden te hebben gebruikt.

De rechter vond het ‘jammer’ dat S. niet bij de zaak aanwezig was. “We waren graag met haar in gesprek gegaan.”

Het OM wil met de straf een ‘signaal afgeven’. “Het is in ons land een goed recht te zijn wie je bent en te demonstreren. Deze vrijheid is geweld aangedaan. Het is van belang dat dit niet wordt geaccepteerd in onze rechtstaat.”

S. heeft een uitkering en staat onder bewind. Het OM liet weten dat er tegen haar nog enkele zaken openstaan wegens geweld en agressie.

Regenboogvlaggen

Aan de demonstratie op het Mercatorplein in augustus deden zo’n duizend mensen mee. Het protest was georganiseerd nadat er regenboogvlaggen in brand waren gestoken in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Bos en Lommer. Vier bewoners raakten daarbij gewond en zeventien woningen werden onbewoonbaar verklaard.

Studentenhuisvester Duwo verzocht de studenten de vlaggen voortaan – om veiligheidsredenen – binnenskamers te plakken. De Queer Club West besloot daarop actie te ondernemen. ­Bewoners uit West konden een gratis regenboogvlag ophalen bij het stadsloket om hun ­solidariteit te tonen.

De uitspraak is op 3 december.