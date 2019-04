11 miljoen om langdurig werklozen aan baan te helpen

De Werkbrigade is eigenlijk een kindje van Arjan Vliegenthart, SP-wethouder in het vorige college. Het is geadopteerd door zijn opvolger Rutger Groot Wassink (GroenLinks) en kan nu in alle rust opgroeien.



Het idee van Vliegenthart was om zo'n 500 langdurig werklozen twee jaar in dienst te nemen. In deze periode verdienen ze het minimumloon door allerlei werk te doen dat anders blijft liggen, zoals onderhoud aan het groen, schoonmaakwerk op straat en begeleiding van reizigers op stations.