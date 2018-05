11 jonge vossen in opvang klaargestoomd voor het wild

Na een tijdje gaan ze naar het vossenverblijf, waar ze bij de groep worden gezet. Van Eck: "Het zijn net jonge puppy's, in het verblijf spelen ze met elkaar." Namen krijgen ze niet. "Het zijn geen huisdieren, maar wilde dieren die weer de natuur in moeten."



Overlevingskans

Zijn ze eenmaal groot en zwaar genoeg en hebben ze een goede overlevingskans alleen in de natuur dan worden ze, naar verwachting eind juli, begin augustus, uitgezet in het wild. "Dat is voor ons eerder een groot feest dan verdrietig. Dat is waar we het voor doen."



Tijdens de open dag 30 juni kun je de vossen bekijken, áls ze zich laten zien tenminste. Meestal komen ze namelijk pas tevoorschijn als het begint te schemeren. Tot die tijd liggen ze te slapen. Andere dagen zijn ze niet te bezichtigen om ze te behoeden tegen stress.