11 jaar cel geëist tegen dader steekpartij West

Mijn eigen veiligheid of die van mijn familie kan gevaar lopen als ik ga verklaren S. op zitting

Die avond waren in de buurt zeer veel politieagenten op de been omdat de kwalificatie van het nationale voetbalelftal van Marokko in Amsterdam-West tot ongeregeldheden leidde. Daardoor kon Jamal S. worden aangehouden, nadat hij eerder was weggerend. Op de zijn vluchtroute werd weken later een mes gevonden in een foedraal, met daarop celmateriaal dat waarschijnlijk afkomstig was van Kilic én S.



Zwijgrecht

S. beriep zich vanochtend tijdens de rechtszitting vooral op zijn zwijgrecht. Hij erkende in de auto te hebben gezeten waarnaar Kilic zwaargewond had gewezen én hij gaf toe voor de politie te zijn weggerend, maar over het steekincident zelf en de rol van medeverdachten zweeg hij. "Mijn eigen veiligheid of die van mijn familie kan gevaar lopen als ik ga verklaren. Als ik iets vertel, moet ik het hele verhaal vertellen en dat is voor andere mensen belastend. Dat is een te groot risico.



"Vaststaat dat de Turkse Kilic die avond ruzie had gehad met een groepje jongens, mogelijk om zijn telefoon. Een taxichauffeur zag hoe Kilic op straat om een Albert Heijn-tas ruziede met 'een Marokkaanse of Tunesische man met een heel lelijke porem', zoals de chauffeur het omschreef. Vlakbij zou een vriend van die man met een mes hebben gestaan. Jamal S. voldoet aan het signalement dat de chauffeur van die man gaf.



Een derde man die die avond met Jamal S. en de 'Marokkaanse of Tunesische' man op pad was, vertelde aan de politie dat S. kort na het steekincident in de auto was gesprongen, terwijl hij zei: "Ik heb hem gedjoekt, ik heb hem gedjoekt (gestoken." Volgens S. is die verklaring leugenachtig.



Nietsontziend

Kort na zijn aanhouding zei S. tegen agenten dingen die er op wijzen dat hij betrokken is bij de zaak, al zei hij later dat hij niet wist dat zijn uitspraken zouden worden genoteerd.



Officier van justitie J. Vreekamp wil dat S. elf jaar de cel in gaat, omdat hij 'nietsontziend en op de openbare weg op een drukke zaterdagavond' een 'veertigjarige vader' heeft gedood. Dat leverde een gruwelijk scene op, hij liet zijn slachtoffer doodbloedend achter. Het verdriet bij de nabestaanden is immens."