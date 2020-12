11 arrestaties, invallen in 25 panden: grote cokebende opgerold

Beeld Getty Images

Het ging om duizenden kilo’s met een straatwaarde van honderden miljoenen.



De criminele organisatie was volgens de samenwerkende opsporingsdiensten onder meer verantwoordelijk voor de import van 4200 kilo cocaïne, in april aangetroffen in een loods in de haven van Antwerpen. Daar waren al 14 verdachten gepakt, onder wie acht ‘uithalers’ uit Amsterdam-Zuidoost.

Observatieteam

Na de vondst van die partij deed de Amsterdamse recherche zeven maanden nader onderzoek naar de opdrachtgevers achter het drugstransport.

Gaandeweg bleken ook de recherche in Rotterdam en die van de eenheid Noord-Holland onderzoek te doen naar belangrijke verdachten, waarna de dossiers werden samengevoegd.

Vorige week maandag en dinsdag hebben de teams de arrestaties verricht. Maandagavond zijn een Rotterdammer en twee Utrechters gearresteerd, toen de Utrechters onder de ogen van een observatieteam een partij van dertig kilo cocaïne kochten van de Rotterdammer.

Dinsdagochtend vroeg volgde de arrestatie van twee Amsterdammers, een man uit Hoofddorp en vijf Rotterdammers. Een twaalfde verdachte zat al in de cel voor een andere zaak. Hoofdverdachte Isaak B., in het criminele milieu bekend als ‘Bom’, was niet onder de arrestanten. De politie is naar hem op zoek.

Bankkluizen

In Amsterdam, Amstelveen, Almere en hoofddorp doorzocht de recherche 23 huizen, twee bedrijfspanden en drie kluizen in een bank.

In een opslag in Rotterdam, waar één van de Rotterdamse hoofdverdachten verbleef, lag 239 kilo cocaïne. Verder is ongeveer drie ton aan contanten in beslag genomen, 16 auto’s – waaronder alle huurauto’s van het autoverhuurbedrijf van de hoofdverdachten – dure horloges, sieraden en veel luxe schoenen.

Op het huis en een boot van Amsterdammer Nick B. is beslag gelegd omdat hij die volgens de recherche met misdaadopbrengsten lijkt te hebben aangeschaft.

6000 kilo

In de drie gecombineerde zaken is meer dan 6000 kilo cocaïne van de markt gehaald. Op basis van observaties en afgeluisterde gesprekken hebben de rechercheurs sterke vermoedens dat bijvoorbeeld Nick B. en koerier Nazar Y. nog veel meer ‘blokken’ en grote geldbedragen hebben vervoerd.

De professionaliteit waarmee de organisatie met ogenschijnlijk gemak enorme partijen cocaïne blijkt te kunnen invoeren, baart de recherche grote zorgen.

De opdrachtgevers uit Rotterdam lijken een eigen vrachtchauffeur te hebben gehad die containers met cocaïne uit de haven kon halen. Hij kreeg informatie van een corrupte medewerker van een rederij die actief is in de twee grootste zeehavens die Nederland bedienen: die van Rotterdam en Antwerpen.

Liquidaties

De organisatie weet eenvoudig ‘uithalers’ van de cocaïne te werven uit met name Amsterdam-Zuidoost. Zij laten zich verleiden door de belofte van snel geld en overzien niet dat ze binnen de kortste keren in de cel zullen belanden – of erger, in een lijkkist.

De laatste jaren zijn verscheidene jonge mannen uit Zuidoost geliquideerd omdat ze in de problemen waren gekomen in de cocaïnehandel. Chef Olivier Dutilh van de Amsterdamse recherche sloeg daarover in augustus al alarm in Het Parool. Deze zaak bevestigt zijn zorgen over de omvang van het drugsprobleem voor Amsterdam, en dan met name het kwetsbare Zuidoost.