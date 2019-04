109 Amsterdamse restaurants onder verscherpt toezicht

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat inspectierapporten van alle restaurants onder toezicht van de NVWA heeft verkregen.



Een restaurant komt onder verscherpt toezicht te staan als het in een periode van twee jaar tijd minstens drie boetes heeft gekregen. Dat kan om verschillende redenen zijn.



Thermometer

Bij de Amsterdamse restaurants werden onder andere muizenkeutels gevonden. Ook werden te veel bacteriën aangetroffen in bereid voedsel. Bij een restaurant konden inspecteurs geen digitale steekthermometer vinden. 'Mogelijk heeft de ontslagen chef-kok deze meegenomen,' staat in het rapport te lezen.



Het aantal restaurants dat landelijk onder toezicht staat is met ruim 120 zaken toegenomen tussen 2014 en 2017. In totaal staan er 456 restaurants op de lijst in heel Nederland.



Werkwijze

Volgens de NVWA zijn restaurants niet opeens veel smeriger geworden. "Wij hebben de afgelopen jaren onze werkwijze zo veranderd dat wij nu veel beter zicht hebben op wat de slechte restaurants zijn en wat de goede, waardoor we dus niet meer bij de goede restaurants langs hoeven en dus veel meer constateren bij de slechte," zei woordvoerder Benno Bruggink tegen RTL.



Bij bijna de helft van de restaurants vonden de inspecteurs ongedierte. In bijna alle gevallen was er sprake van slechte hygiëne, zoals vuil of schimmel in de keuken. 168 restaurants werden tijdelijk gesloten. Dat gebeurt als de NVWA ondanks drie eerdere boetes twee keer opnieuw een fout constateert.



Boetes

Vorig jaar bleek al dat de NVWA 30 procent meer boetes oplegde in 2017. De NVWA zei toen: "Vroeger bleven we waarschuwen. Nu is het: één waarschuwing. Geen verbetering? Boete. Mensen hebben er recht op dat we de grootste risico's in de samenleving aanpakken."



Op termijn wil de NVWA daarom ook alle rapporten openbaar gaan maken.



Correctie: Eerder werd in dit bericht gesproken over 83 Amsterdamse restaurants. Dit bleken er 109 te zijn.