100 kilo coke onderschept op Schiphol

Beeld ANP XTRA

De drugs waren met een vrachtvlucht vanuit Mexico-Stad naar Schiphol gesmokkeld. Daar werden ze op 10 oktober onderschept door de douane. Een team van Marechaussee, FIOD en douane doet verder onderzoek naar de zaak.

De luchthaven Schiphol is geregeld het doelwit van drugscriminelen. Zo werd in september nog 200 kilo cocaïne aangetroffen in een lading bevroren vis.

Onlangs werden bij een onderzoek naar drugssmokkel op Schiphol zeven verdachten aangehouden. Het merendeel van de verdachten werkte bij een bedrijf op de luchthaven en was in het bezit van een Schiphol-pas.

Het onderzoek in die zaak leidde ertoe dat in mei maar liefst 321 kilo cocaïne werd onderschept op de luchthaven. De drugs zaten verstopt in vijf dozen met bloemen.