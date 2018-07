100 boetes per week voor oude brommers en scooters

De oude voertuigen zijn sinds januari al op de weg verboden, maar tot mei kwamen overtreders er nog met slechts een waarschuwing van af. Ongeveer 125 brommer- en scooterrijders per week kregen een waarschuwingsbrief thuis.



Camerabeelden

Dat aantal is sinds mei verlaagd naar 100 overtreders - en nu ook boetes - per week. Van alle scooters en brommers die op de camerabeelden en kentekencheckers werden geregistreerd voldeed 96,8 procents aan de regels van de milieuzone. Dit was in 2016 nog 80 procent.



Wie dit jaar nog zo'n gediskwalificeerd voertuig in huis had, kon de gemeente vragen die op te halen of zelf bij een dealer wegbrengen. In totaal werden zo'n 1200 brommers en scooters op deze manier afgedankt.



Subsidie

Ook een goed aantal oude brom- en snorfietsbezitters verruilden met subsidie hun voertuig om voor een schoner exemplaar. Tot 1 oktober kunnen eigenaren nog van deze regeling gebruik maken.



Op 1 januari zijn drie nieuwe milieuzones ingevoerd voor brom- en snorfietsen, taxi's en autobussen.



