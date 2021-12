100.000 pakketten met zelftesten en mondkapjes voor Amsterdammers in armoede

De zelftesten in de schappen van een drogisterij. Het bedrag van 3 euro per stuk voor een zelftest is voor sommige mensen een probleem. Beeld ANP

Een paar weken geleden werd het al in een commissievergadering geopperd. GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen vroeg aan wethouder Simone Kukenheim (Zorg) of de stad niet gratis coronazelftesten kan uitdelen aan mensen met een kleine portefeuille?

Want die zelftesten zijn best prijzig. Gemiddeld zo’n 3 euro per stuk en zeker niet voor iedereen betaalbaar. Kukenheim zei tegen Van Pijpen hiermee bezig te zijn – en inmiddels zijn de ‘coronabezoekpakketten’ dan ook daar. Vanaf dinsdag deelt de gemeente circa 100.000 pakketen uit in de delen van de stad waar de vaccinatiegraad het laagst is. In een pakket zitten vier zelftesten, twee mondmaskers en ‘tips over hoe de basismaatregelen binnenshuis’ moeten worden toegepast.

Huis-aan-huis

De gemeente gaat de pakketten huis-aan-huis bezorgen, ze worden bij markten uitgedeeld en zijn tussen kerst en oud en nieuw af te halen bij de Huizen van de Wijk. De Voedselbanken en het Rode Kruis helpen ook mee aan de verspreiding. Kukenheim: “Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat meer mensen zich eerder testen als zij zelftesten in huis hebben. De kosten hiervan kunnen echter behoorlijk oplopen, zeker als je het toch al niet ruim hebt. Ik vind het belangrijk om mensen waar dit voor geldt te helpen door de pakketten uit te delen in de wijken waar zij wonen of op de plekken waar ze vaak komen.”

De gemeente hoopt dat bewoners tijdens de feestdagen de basismaatregelen beter naleven, ‘vooral door aandacht te vragen voor de regels voor het ontvangen van bezoek’. Zeker nu de omikronvariant door Amsterdam raast is het een welkom kerstcadeau voor mensen met een minimuminkomen, denkt de gemeente. Uit bron- en contactonderzoek door de GGD blijkt immers dat veel besmettingen in huiselijke kring plaatsvinden.

Boodschap Halsema

In het kerstpakket zit ook een boodschap van burgemeester Femke Halsema. ‘Blijf goed voor uzelf en elkaar zorgen,’ schrijft ze aan de Amsterdammers. Nu zegt Halsema: “Het is een grote teleurstelling dat we in deze periode zoveel mogelijk thuis moeten blijven en ons bezoek moeten beperken. Juist nu we elkaar het liefst willen opzoeken voor de feestdagen. Maar het is van groot belang de verspreiding van omikron een halt toe te roepen. Laten we voorzichtig zijn als we elkaar op zoeken en de coronamaatregelen goed in acht nemen, ook als je gevaccineerd bent. Zo beschermen we elkaar, en vooral kwetsbare ouders en grootouders.”

Ook vier andere gemeenten (Amstelveen, Uithoorn, Diemen en Ouder Amstel) in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zullen pakketten aan hun inwoners uitdelen.