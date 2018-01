10 nieuwe en schonere IJ-ponten om drukte aan te kunnen

De uitbreiding van de vloot is volgens wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer) nodig voor een goede bereikbaar van de stad aan beide oevers van het IJ. Bij de uitbreiding wordt rekening gehouden met eventuele vaste verbindingen.



De groei van Amsterdam-Noord die de komende jaren zal plaatsvinden, zorgt voor flink meer reizigers. Dit zal vooral te merken zijn bij het Buiksloterwegveer, waar het aantal gebruikers tussen 2015 en 2030 zal verdubbelen.



Verbindingen

Om die reden wordt de vloot uitgebreid op de centrale verbindingen; Buiksloterweg, IJplein en NDSM. Het Oostveer komt daarentegen te vervallen nadat de Javabrug in gebruik is genomen.



Ook vervalt mogelijk het Distelwegveer in 2030, mocht er een vast verbinding bij het Stenen Hoofd komen.



Schone ponten

Met het GVB zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van de ponten. De toekomstige boten worden hybride (plug-in), wat betekent dat ze elektrisch zullen varen.



Het is de bedoelling dat de voorbereiding hiervan start in 2019, zodat de eerste boten vanaf 2022 uitstootvrij varen. Om te beginnen het IJpleinveer, later moeten het Buiksloterwegveer en de rest volgen.



Nu varen de ponten nog op diesel, maar de schepen die onlangs zijn aangeschaft zijn ook al hybride en varen al schoner dan de oude ponten.