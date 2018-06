10 miljoen extra voor luchtkwaliteit binnenstad

Dat geld gaat bijvoorbeeld naar subsidies voor elektrische taxi's in de hoofdstad.



Met deze maatregelen zal de luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden eind dit jaar voldoen aan de Europese waarden. Dat blijkt uit nieuwe prognoses, laat de bewindsvrouw weten.



Van Veldhoven verwacht dat overschrijding van de normen van luchtkwaliteit bij veehouderijen in Nederweert en Someren uiterlijk in 2023 zijn opgelost.



'Meer maatregelen nodig'

Bram van Liere, plaatsvervanger campagneleider Verkeer bij Milieudefensie, is te spreken over de maatregelen van Van Veldhoven. "Het is een eerste stap dat de overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen in de binnensteden nu sneller opgelost gaan worden dan de overheid eerder van plan was," aldus Van Liere.



"Om de lucht écht gezond te maken zijn er wel snel meer maatregelen nodig. Jaarlijks sterven 12.000 mensen in Nederland als gevolg van ongezonde lucht, dat is niet acceptabel."



