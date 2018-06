10 maanden cel en tbs na mishandeling trambestuurster

De man mishandelde en beledigde de bestuurster in september vorig jaar in tram 26. Een tramconducteur had de man even daarvoor aangesproken omdat hij zijn voeten op de bank had liggen.



Toen de trambestuurster erbij kwam, liep het uit de hand en stompte de man haar hard op haar linkeroog. Door de klap, viel zij achterover uit de openstaande deuren van de tram en belandde op het asfalt. Volgens de rechter had ze hieraan zwaar letsel over kunnen houden.



Bovendien rekent de rechter het de dader ernstig aan dat de mishandeling gebeurde terwijl de GVB-medewerkster 'gewoon haar werk deed'.



Alcoholprobleem

Uit onderzoek blijkt dat de man lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met antisociale trekken. Daarnaast heeft hij een alcoholprobleem. Als hij drinkt, kan hij zijn agressie nog slechter in de hand houden.



De rechtbank oordeelt dat de man tegen zichzelf moet worden beschermd en de samenleving tegen hem. Hij moet zich daarom naast zijn gevangenisstraf laten behandelen in een kliniek. Verder moet hij de trambestuurster 1900 euro schadevergoeding betalen.