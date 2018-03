10 jaar cel voor doden Rietje Willms uit Oost

Volgens de rechtbank staat het vast dat het echtpaar hun moeder en schoonmoeder Rietje om het leven heeft gebracht door haar een dodelijke hoeveelheid oxycodon toe te dienen.



De rechtbank sluit uit dat Rietje zelfmoord heeft gepleegd of dat ze de oxycodon per ongeluk heeft ingenomen. Ook betrokkenheid van anderen is niet bewezen.



Afgeluisterd gesprek

Uit het vonnis blijkt dat de verdachten er na de dood van Rietje alles aan hebben gedaan hun betrokkenheid te verhullen. Ook hebben ze bewust gewacht met het bellen van de hulpdiensten, ondanks dat haar lichaam nog warm was en de dood dus nog niet met zekerheid kon worden vastgesteld.



Een afgeluisterd gesprek in de auto was het doorslaggevende bewijs voor het medeplegen, waar W. en H. door het Openbaar Ministerie van werden verdacht. Tijdens dat gesprek zei W. tegen H.: "Zolang wij niet bekennen, weten hun niet wie het heeft gedaan."



Doodslag

Tijdens de inhoudelijke behandelingen verklaarden W. en H. dat ze dat hadden gezegd als reactie op de beschuldigingen van betrokkenheid bij de dood van Rietje. De rechtbank acht dat niet geloofwaardig.



De rechtbank rekent het de verdachten zwaar aan dat ze 'geraffineerd' te werk zijn gegaan. Uit het dossier zou een planmatige wijze van handelen kunnen worden afgeleid. "Achteraf is geprobeerd betrokkenheid te verhullen. Pas tijdens de inhoudelijke behandeling wilden de verdachten antwoord geven op vragen, waarbij ze zichzelf telkens tegenspraken."



Het OM had zestien jaar cel geëist voor moord, maar volgens de rechtbank kon niet worden bewezen dat er een moment was geweest van beraad en dat daar gebruik van is gemaakt.



Macabere zaak

De officier van justitie noemde het drie weken geleden een 'macabere zaak'. "De verdachten hebben Rietje het leven, hetgeen haar het meest dierbaar was, op gruwelijke en geraffineerde wijze ontnomen."



Rietje stond in de Oosterparkbuurt bekend als de Hertogin van het Kastanjeplein. Ze dankte die naam aan haar status als weduwe van de vermogende vastgoedhandelaar Edward Willms.