10 jaar cel geëist voor doden vader Roberto Campagne

De 51-jarige Campagne werd in de vroege ochtend van 16 augustus 2017 met drie kogels in het hoofd doodgeschoten in een huis in de Nova Zemblastraat. Het duurde nog vier dagen voordat de moordzaak onder de aandacht kwam van de politie.



Een neef van Campagne beldde toen de meldkamer in Zwolle met het bericht dat zijn oom dood in het huis zou liggen. Zijn tante Trijn (ook wel Carla genoemd) en neef Ferjo hadden hem naar eigen zeggen gevraagd om zijn stoffelijk overschot weg te werken. In ruil daarvoor zou hij 10.000 euro krijgen. Hij ontving zelfs een foto via Whatsapp van het in zeil en tape ingepakte lichaam van zijn oom.



Bebloede lakens

In de woning trof de politie inderdaad dit tafereel aan. Intussen was geprobeerd zoveel mogelijk sporen uit te wissen. Bebloede lakens, een broek en een T-shirt waren verder in vuilniszakken gestopt en het wapen was inmiddels weggewerkt.



Campagnes zoon en ex-vriendin melden zich dezelfde avond nog bij de politie. Ferjo zegt dat hij schoot uit noodweer. Zijn vader zou op zijn moeder hebben geschoten in de slaapkamer. Toen hij binnenkwam, zag hij een revolver. Daarmee schoot hij toen zijn vader hem met een mes belaagde, zegt hij.



Noodweer

Het OM gaat niet mee in de verklaring van noodweer. De sporen, waarvan een deel door Ferjo en Trijn zelf zijn verwijderd, wijzen daar volgens de officier van justitie niet op.



Bovendien verklaarde de zoon dat hij tijdens het fatale moment motorhandschoenen droeg, en dat het donker was in de kamer. Daardoor gelooft het OM niet dat hij - zoals hij zelf zegt - in een flits een revolver van de grond kon pakken.



Agressief

Maar dat er een problematische relatie was tussen de gezinsleden, staat volgens het OM wel vast. Campagne stond bekend als agressief en gewelddadig en als een man met verslavingen en psychiatrische problemen.



De 12 maanden cel die het OM tegen Trijn R. eist, is vanwege het wegmaken van het lichaam. De officier van justitie rekent het haar en Ferjo ernstig aan dat zij geprobeerd hebben om dat te doen, maar intussen 'gewoon' met hun leven zijn verder gegaan.



