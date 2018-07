10 jaar cel geëist hoofdverdachten verijdelde liquidatie

Het opsporen van dit type misdrijven is niet zonder gevaar en vergt het nodige lef.

Zo spraken ze over 'de schutter' en over het gegeven dat 'de skotoe' (politie) de hele buurt zou 'uitkammen'.



Vluchtauto's

De verdachten beschikten ook over twee gestolen BMW's, die volgens de aanklagers als vluchtauto's hadden moeten dienen, en een eveneens gestolen Volkswagen Caddy. Ze hadden het over een brommer die moest worden klaargezet en uiteindelijk in het water moest worden gedumpt.



Sommige verdachten bespraken ook dat ze een of meer auto's in brand zouden moeten steken (en dat ze daarbij 'geen domme foutjes' moesten maken). Bij een onbemand tankstation zonder camerabewaking vulden verdachten een flesje met benzine - volgens justitie ongetwijfeld om de vluchtauto in brand te steken. Dat flesje werd uiteindelijk aangetroffen met een flesje ammoniak, dat weer zeer geschikt is om sporen te wissen, en handschoenen.



Uiteindelijk reed een arrestatieteam Mike I. en Quincy S.in de avond van 1 juni vorig jaar klem toen ze in één van de gestolen BMW's de A6 verlieten op de afslag richting de Literatuurwijk die ze al heel vaak hadden genomen. Mike I. droeg twee lagen kleding over elkaar (donker en licht) en had handschoenen aan. (Zijn aanvankelijke verklaring dat hij aan smetvrees lijdt, geloven de aanklagers niet.) Quincy S. zat op de achterbank met een vuurwapen en handschoenen onder handbereik.



Risico's

Ze hadden ook versleutelde PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy) bij zich, die het Nederlands Forensisch Instituut nog probeert te kraken.



De officieren van justitie benadrukten de enorme risico's die politie en justitie moeten nemen om een moordplan te kunnen bewijzen, aangezien rechtbanken en gerechtshoven geregeld verdachten hebben vrijgesproken omdat volgens de rechters nu eenmaal niet was uit te sluiten dat ze een ander zwaar misdrijf wilden plegen.



Nu zegt bijvoorbeeld Quincy S. dat hij slechts voor 'een incasso' op pad was.



"Het opsporen en vervolgen van voorbereidingshandelingen blijkt zeer moeilijk en door te wachten nemen we enorme risico's voor het doelwit en zijn familie, onschuldige burgers en de leden van het observatieteam en het arrestatieteam die om de verdachten heen hangen," zei aanklaagster Hetty Hoekstra. "Het opsporen van dit type misdrijven is niet zonder gevaar en vergt het nodige lef."



De zaak gaat donderdag verder met onder meer de pleidooien van de advocaten. Vrijdag volgt een tweede zaak tegen Quincy S. Hij wordt ook verdacht van het doodschieten van de onschuldige passant Youssef El Kahtaoui in de De Clercqstraat in mei 2015. Daarom hoort hij pas vrijdag zijn ongetwijfeld zeer forse strafeis.