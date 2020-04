10.000 euro voor gouden tip dodelijk schietincident parkeergarage

De 20-jarige Erxinio Luntungan in parkeergarage The Bank. Beeld Opsporing Verzocht

Sinds het dodelijke schietincident is de Amsterdammer voortvluchtig. In de nacht van 18 mei kreeg het groepje waarmee hij uit was volgens bronnen ruzie bij de parkeerautomaat met andere twintigers, waaronder vrienden van Gefferie. In de parkeergarage aan de Amstelstraat was het op dat moment erg druk door bezoekers die uit de naastgelegen nachtclubs Blue Ivy en Club Air kwamen.

De politie meent dat tijdens de ruzie een andere man het vuurwapen is gaan halen waarmee Gefferie vervolgens werd neergeschoten. Enkele uren later overleed het 24-jarige slachtoffer in het ziekenhuis.

Na de schietpartij vluchtte Luntungan samen met vier anderen in een auto weg. Deze auto werd gevonden en de vier inzittenden werden gearresteerd: drie Amsterdammers van 20, 21 en 24 jaar en een vrouw van 22 uit Diemen. Luntungan zat hier toen niet bij. De recherche heeft het vermoeden dat Luntungan na te zijn gevlucht zijn kleding heeft verbrand om sporen uit te wissen.

De 20-jarige Amsterdamse voortvluchtige staat sinds dinsdag op de Nationale Opsporingslijst. De verblijfplaats van Luntungan is, ondanks een samenwerking met de Engelse en Belgische politie, nog altijd niet achterhaald.

Wie is de 20-jarige Erxinio Luntungan? Erxinio Luntungan uit Zuidoost komt al van jongs af voor serieuze zaken in aanraking met de politie. Als minderjarige werd onder zijn bed al eens een machinegeweer gevonden.