1 boete voor alcoholverkoop tijdens drooglegging Ajax-Chelsea

Chelsea-fans op de Wallen voorafgaand aan de wedstrijd. Beeld Jakob Van Vliet

Dat laat een zegsman van het stadhuis donderdag weten. Woensdagmiddag werd een deel van het Wallengebied, waar honderden Britse voetbalfans zich traditioneel verzamelen in aanloop naar de wedstrijd, tussen 12.00 uur en 18.00 uur drooggelegd.

In zoverre dat het supermarkten en andere detaillisten verboden was om alcohol te verkopen. Kroegen en cafés met een tapvergunning mochten wel gewoon schenken. Er geldt al een verbod op het drinken van alcoholische dranken op straat in het gebied, het verkoopverbod was bedoeld om de beschikbaarheid van drank te beperken. Zo’n 25 winkels werden erdoor geraakt.

Slechts 1 winkelier heeft een boete á 1200 euro gekregen omdat er in de zaak toch drank werd verkocht.

Een woordvoerder zegt dat de reinigingsdienst significant minder lege drankflessen en bierblikjes op straat heeft aangetroffen. Bovendien bleef het rustig in de stad: uiteindelijk heeft de politie voor en na de wedstrijd 13 mensen aangehouden waarvan 4 Britse supporters. Zij zijn allen heengezonden met een boete.