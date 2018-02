1,8 miljoen extra voor kunst in de openbare ruimte

Ook kan er van de extra bijdrage het nodige onderhoud uitgevoerd worden aan huidige werken in de stad, en wordt aan de herkenbaarheid gewerkt. Zo komt er een verbeterde website waarop alle kunst in het openbaar terug te vinden is, en worden er informatiebordjes bij de werken geplaatst.



Biënnale

Wethouder Simone Kukenheim (Kunst en Cultuur): 'Kunst in de openbare ruimte is erg belangrijk, niet alleen omdat het bijzonder of mooi is maar ook omdat het bijdraagt aan de thema's die in de stad leven.'



Verder is van de 1,8 miljoen euro drie ton bedoeld voor de Amsterdam Biënnale, een kunst- en architectuurevenement dat in 2021 aan de oevers van het IJ moet plaatsvinden.