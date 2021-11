1,5 meter weer verplicht, bezoeker Dappermarkt brengt het niet meer op: ‘We moeten weer normaal gaan doen’

Een groot deel van de Amsterdammers lijkt coronamoe. Op de Dappermarkt in Oost houdt lang niet iedereen zich aan de anderhalve meter. ‘Het zal wel meevallen allemaal.’

Is afstand houden op de Dappermarkt niet mogelijk voor Aleksey Kabokin of interesseert het hem gewoon niet zo? De 60-jarige geboren Rus denkt even na. “Als je echt wil, kan je natuurlijk best afstand houden. Maar ik hou al bijna twee jaar afstand, nu is het genoeg. We moeten weer normaal gaan doen.”

Zoals Kabokin zijn er meer, deze middag op de markt: mensen die er klaar mee zijn, ‘al dat gezeik’ over corona. Ze zien de noodzaak niet meer. Zo is er de 20-jarige Sepp, die bij de viskraam een enorme portie kibbeling staat weg te werken. “Ik heb mijn prikken gehad, voor mij is er geen gevaar meer. Als ik ziek word, zal het allemaal wel meevallen.” En de mensen om hem heen dan, is hij niet bang hen te besmetten? “Als zij ook gevaccineerd zijn, valt het voor hen ook wel mee. En als ze niet gevaccineerd zijn, is het hun eigen schuld, toch?”

606 dagen corona

Er zijn 606 dagen voorbij sinds in Nederland de eerste coronabesmetting werd vastgesteld en de bezoeker van de Dappermarkt heeft er geen zin meer in. Dat is te voelen op de eerste dag sinds eind september waarop de anderhalve meter van een dringend advies weer een verplichting is geworden.

De plicht geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitzondering van mensen die tot één huishouden behoren en op plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is, zoals in de horeca. Maar afstand houden is wel verplicht in winkels, en dus ook op de markt.

Geen zin meer in corona: dat geldt ook voor Diny de Bruijn uit Heemskerk. Zij is regelmatig te vinden op de Dappermarkt, het hart van de buurt waar ze zelf jarenlang woonde. “Ik word er depressief van dat we nu weer terug bij af lijken te zijn. Maar als we ons nergens meer aan houden, dan weten we zeker dat we nog jaren opgescheept zitten met corona. Ik ga hier slalommend over de markt, leuk is anders. Maar we moeten wel.”

Dappermarkt verdeeld

De Dappermarkt is net de samenleving: voor- en tegenstanders van de maatregelen zijn alom te vinden. Voor wat het waard is natuurlijk, want wie de anderhalve meter écht serieus neemt, zou ook thuis kunnen zitten.

Het irriteert Chris (‘zeg maar Chris van de bloemenstal’) stiekem best wel, al die mensen die zogenaamd vergeten dat afstand houden een van de belangrijkste gedragsregels is om besmettingen te voorkomen. Hij en zijn vrouw vormen de enige kraam waar ze het bordje met het verzoek anderhalve meter afstand te houden – nog van vorig jaar – weer hebben opgehangen.

‘Je moet ze opvoeden’

Zij is er best streng in, zegt ze. “Als mensen te dichtbij komen, dan zeg ik daar wat van. Natuurlijk doe ik dat. Wel met een glimlach hoor, alsof ik een grapje vertel, maar ook duidelijk. De meeste mensen reageren daar best goed op, dan zeggen ze sorry. Wij zeggen altijd tegen elkaar: je moet de mensen een beetje opvoeden.”

We zullen het zelf moeten doen, zegt Chris. “Je kan niet achter iedere kraam een agent of BOA zetten. Mensen moeten zich realiseren dat we hier met zijn allen inzitten. Mijn dochter had onlangs corona: twee prikken gehad en nog was ze er drie dagen hondsberoerd van. Stel je voor dat ze niet zou zijn gevaccineerd. Maar veel mensen hier op de markt sluiten hun ogen daarvoor, ze zijn niet meer bang.”