1,5 meter afstand? Dan ook niet samen de supermarkt in

. Beeld Raounak Khaddari

Stelletjes, vrienden, ouder en kind, iedereen die boodschappen wil doen bij supermarkt Deen in de Rijnstraat krijgt dezelfde vraag voorgelegd bij de ingang: “Bent u alleen?” Sinds zondag geldt er namelijk een nieuw beleid. Maximaal één persoon mag aankopen doen, de rest van het gezelschap moet buiten wachten.

Supermarkmanager Klaas Kessler kan anders de geadviseerde 1,5 meter afstand niet garanderen. “Er is te veel aanloop in de winkel. Als we deze regel niet toepassen, kunnen we ook niet de adviezen van het RIVM opvolgen.”

Bij de Albert Heijn aan de overkant zijn de richtlijnen van het RIVM echter nog geen regels. Bezoekers kunnen overal in en voor de winkel lezen dat ze afstand moeten houden. Er is op de vloer bij de kassa zelfs met geelzwarte strepen aangegeven wat een gepaste afstand is. Toch wint haast, ongeduld of gebrek aan besef het van de vooralsnog vrijblijvende adviezen; de volgende in de rij, staat ondanks de markeringen dicht op de voorgaande in de rij.

De Karwei aan de Spaklerweg heeft net als Deen besloten niet alle verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer te leggen. Daar mogen maximaal twee personen per gezelschap naar binnen en geen kinderen, laat een medewerker weten. “Die kunnen door de winkel rennen. Dan kunnen we de 1,5 meter afstand voor onze klanten niet meer garanderen.”