1,2 miljoen meer buitenlandse toeristen naar Nederland

In 2018 ontving Nederland bijna 1,2 miljoen toeristen meer dan in het jaar daarvoor. Het overstijgt zelfs ruimschoots de verwachting: vorig jaar voorspelde NBTC dat er in 2018 18,5 miljoen internationale bezoekers kwamen.



In totaal besteedden de internationale bezoekers 12,7 miljard euro. Dat is opmerkelijk want het is iets lager dan vorig jaar. Toen gaven ze nog 12,9 miljard euro uit, terwijl de groep kleiner was,



Twee derde van de nieuwe aanwas komt uit Duitsland en België, landen waar sowieso al de grootste groep toeristen vandaan komt. Ruim 2,4 miljoen Belgische en bijna 5,8 miljoen Duitse toeristen verbleven vorig jaar één of meer dagen in Nederland. Dat is voor beide landen een groei van 10 procent.



Britten komen iets minder graag, het aantal toeristen kromp met 1 procent naar 2,2 miljoen.



Chinese toerist wil iets anders

Van buiten Europa zijn de meeste toeristen Noord-Amerikanen (2,2 miljoen), Chinezen (335.000) en Australiërs en Oceaniërs (220.000).



Opvallend is de groep Chinezen: die is met acht procent afgenomen. Dat komt vooral doordat Chinezen minder in groepen willen reizen en liever individueel op pad gaan, stelt NBTC.



Uit Indonesië kwamen ook flink minder toeristen naar Nederland. In 2017 waren dat er nog zo'n 60.000 Indonesiërs, in 2018 zijn daar nog 50.000 van over.



Lees ook: De man achter Tours & Tickets: 'Er is een hetze tegen de toerist'