'Zorg goed voor de stad en voor elkaar' wordt vereeuwigd

Het stadsdeel heeft daar dinsdag over besloten tijdens een bestuurscommissievergadering. Het idee van Liesbeth de Looper vergaarde sinds medio december 192 stemmen via platform Stem van West. Ook tijdens de vergadering kon De Looper rekenen op veel enthousiasme.



"Ik vind het een prachtig idee. Het zou een heel mooi cadeau zijn van de bewoners van West aan onze voormalige burgemeester en ook een mooi cadeau van hem aan de bewoners" laat Sjoerd van Warmerdam van D66 weten in de vergadering.



De Looper zou het kunstwerk het liefst in De Baarsjes zien, de oude buurt van Van der Laan. "Ach flikker toch op, ik woon in de Baarsjes. Waar woon jij?!" is een bekende uitspraak van de oud burgemeester.



Het is tevens de laatste keer dat er een voorstel van De Stem van West met de huidige bestuurscommissie wordt besproken. "Een beter laatste voorstel om te bespreken kan ik mij niet voorstellen," zei Jelle de Graaf van de Piratenpartij.



Over de precieze vorm en locatie van het kunstwerk moet nog worden besloten. Diverse kunstenaars hebben zich al bij De Looper gemeld.