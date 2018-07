'MC Slotervaart in financiële problemen'

Dat schrijft het FD maandag. Het MC Slotervaart in Amsterdam en de MC Groep in Flevoland voldoen volgens de krant niet meer aan afspraken met huisbankier ING. Accountant EY en het bestuur schrijven dat het voortbestaan van beide zorginstellingen in gevaar is.



De krant baseert zich op de recentelijk en tien maanden te laat gepubliceerde jaarrekeningen over 2016.



Concurrentie

De belangrijkste oorzaak van de problemen bij MC Slotervaart is het grote aantal concurrerende ziekenhuizen in de regio. De MC Groep is gevestigd in een gebied met relatief weinig patiënten.



Dat maakt het voor beide moeilijk voldoende behandelingen uit te voeren en daardoor staan de resultaten onder druk. Bovendien hebben de ziekenhuizen weinig geld om tegenvallers op te vangen, schrijft het FD.



