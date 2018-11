'Ziekenhuistop schetste tot ondergang positief beeld'

Ik had erop gerekend dat er meer tijd zou zijn voor de ziekenhuizen Minister Bruins

Desondanks krijgt het Waarborgfonds voor de Zorgsector, dat aan het ministerie rapporteert, ongeveer tegelijkertijd van de ziekenhuistop te horen dat een oplossing voor de financiële problemen nog steeds gloort.



De bank zou volgens het ziekenhuis inmiddels bereid zijn tot 1 januari 2019 uitstel te geven voor het terugbetalen van de lening van 6 miljoen euro. En met de belastingdienst zouden afspraken gemaakt zijn over een betalingsregeling.



Op 4 oktober blijven de ziekenhuizen richting de IGJ uitstralen 'constructief in overleg te zijn met de zorgverzekeraars' over de mogelijke toekomstscenario's. Conclusie van het gesprek is dat er op dat moment geen sprake is van een acute faillissementsdreiging.



En een week daarna melden de ziekenhuizen nog steeds aan het waarborgfonds, en daarmee indirect aan het ministerie, gewoon door te werken aan een herstelplan voor de bestaande financiële problemen.



Op 18 oktober gaan ineens alle seinen op rood. Het ministerie van Volksgezondheid krijgt te horen dat zowel het MC Slotervaart als de MC IJsselmeerziekenhuizen in haar huidige vorm 'niet langer levensvatbaar' zijn. Op 22 oktober wordt VWS door Zilveren Kruis geïnformeerd dat het door de ziekenhuizen voorgestelde herstelplan wordt verworpen.



Verrast

Op 23 oktober wordt surseance van betaling aangevraagd voor beide ziekenhuizen en kort daarna, op 25 oktober, blijkt een faillissement onvermijdelijk. Dat tempo heeft Bruins verrast, zegt hij nogmaals in de brief.



"Ik had erop gerekend dat er meer tijd zou zijn voor de ziekenhuizen, verzekeraars en de bewindvoerder om te komen tot een gefaseerde en zorgvuldige afwikkeling of eventueel een snelle doorstart van de ziekenhuiszorg op de betreffende locaties."



In zijn antwoorden op 130 Kamervragen, richting een groot ziekenhuisdebat volgende week woensdag, meldt de minister ook dat het Waarborgfonds voor de Zorgsector geen signalen heeft dat één van de deelnemende ziekenhuizen nu in acute financiële problemen verkeert. Bij het fonds zijn 284 zorgorganisaties aangesloten.