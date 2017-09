Zeikwijf: vrouwen doen protestplasje bij Amstelveld

Het is een protest waarmee de actiegroep Zeikwijven! wil aantonen dat het voor vrouwen niet mogelijk is om op een nette, schone en waardige wijze te plassen in een urinoir dat is ontworpen voor mannen. Vrijdag vond er ook al een kleine actie plaats op het Leidseplein.



Aanleiding voor de acties is de boete van 90 euro die de Amsterdamse Geerte Piening kreeg voor wildplassen. Volgens de rechter kunnen vrouwen met hoge nood ook in een urinoir terecht. Dat was tegen het zere been van veel vrouwen.