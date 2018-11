'Zebrapaden in stad zijn voorportalen van de dood'

Het opheffen van tramhaltes en tramlijnen lijkt het succes van de Noord/Zuidlijn te vergroten. Echter, schijn bedriegt. Veel ouderen, maar ook jongeren die slecht ter been zijn, kinderen en werkenden worden in toenemende mate getroffen.



De auto biedt geen uitkomst, want het aantal parkeerplaatsen slinkt terwijl het parkeertarief draconisch wordt verhoogd. Dit alles 'om de stad leefbaar te houden'.



Zebrapaden

Intussen zijn de zebrapaden in de stad veranderd in voorportalen van de dood. Wie probeert over te steken, wordt er zo door scheurende fietsers onderuit geschoffeld. En als kers op de taart krijg je van zo'n fietser een scheldkanonnade en soms nog wel meer.



Twee agenten, die als handhavers toevallig vorige week bij een zebrapad in hun dienstauto in tegengestelde richting op de trambaan stonden, kwamen op geen enkele wijze in beweging toen zich zo'n geval voordeed.



Nog even en de stad is een vrijplaats voor bestuurders van fietsen, e-bikes en meer van dat soort vervoermiddelen die hun omgeving dan vrijelijk kunnen terroriseren.



Jan Schouten, Oostzaan