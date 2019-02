'Wijs personeel bij grote faillissementen op banen in de zorg'

Van de 450 medewerkers van Kijkshop reageerden er volgens hem 67 enthousiast. "We weten inmiddels dat dertig van hen nu al in de zorg aan het werk zijn. Gisterochtend heb ik hetzelfde aanbod gedaan aan de werknemers van Mycom; we zullen zien hoe daar wordt gereageerd."



Geld beschikbaar

De curator is enthousiast. "Normaliter kunnen we verder niet veel voor hen betekenen. Het is bijzonder dat we ze actief op deze manier kunnen helpen. Ik wil daar ook bij mijn medecuratoren aandacht voor vragen."



Het ministerie bevestigt de actie. "We hebben zo veel mensen nodig in de zorg," zegt de woordvoerder van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. "Als we niks doen, komen we in 2022 zo'n 100.000 tot 125.000 mensen tekort. Via de curator van Kijkshop hebben we alle mensen benaderd die geen baan meer hadden. Wij stellen geld beschikbaar voor omscholing."



Beperkte animo

Vorig jaar stelde het kabinet 345 miljoen euro subsidie beschikbaar aan zorgwerkgevers om nieuwe mensen om- en bij te scholen. Er is nog steeds beperkte animo voor een baan in de zorg.



Het ministerie wil meer curatoren van omvangrijke winkelfaillissementen om medewerking te vragen. "We roepen curatoren op om bij een groot faillissement met de regionale zorgwerkgevers te kijken of mensen die hun baan verliezen de overstap kunnen maken naar de zorg."