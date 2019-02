'Wie zijn onze stadswachters als gezinnen de stad verlaten?'

Niet het inwonertal, maar vooral de samenstelling van de stad baart mij grote zorgen (Het Parool, donderdag). Niet alleen in Amsterdam, ook in andere grote steden in Nederland verandert die.



De gezinnen verlaten de binnenstad en maken plaats voor hoogopgeleide expats. Misschien een verrijking qua culturele diversiteit, maar maatschappelijk en politiek een verschraling.



Monocultuur

Er is steeds meer sprake van een monocultuur in de steden. De betrokkenheid bij de lokale samenleving is in veel gevallen ver te zoeken, alleen voor eigen gewin wordt nog gestreden.