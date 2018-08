'Wet cupping' steeds meer aangeboden in de stad

In bijna elk stadsdeel is er inmiddels wel een gevestigd, een kliniek of salon waar hijama of 'wet cupping' wordt toegepast. Voor tussen de 25 en 45 euro plaatst een therapeut glazen kopjes of halve bollen op de huid, die ­vacuüm worden getrokken. Via kleine sneetjes of prikken stroomt er bloed uit het lichaam, tot wel een halve liter per behandeling.



De gedachte is dat hierdoor onderhuids opgehoopte gifstoffen worden weggehaald. Veel moslims geloven dat het een behandelmethode is tegen allergieën, depressies en vele andere aandoeningen. Een wetenschappelijke basis ervoor ontbreekt.



Cupping komt ook voor in de Chinese traditionele geneeskunde, om de onderhuidse doorbloeding te stimuleren. Bij de variant die vooral in het Midden-Oosten wordt toegepast, wordt ook een sneetje in de huid gemaakt waardoor een bloeding ontstaat. ­Hijama wordt door moslims gezien als een religieus verantwoorde geneeswijze.



Dit jaar alleen al zijn drie nieuwe klinieken in de stad geopend waar ­hijama of 'wet cupping' wordt aangeboden, aldus het register van de Kamer van Koophandel. In totaal zijn er nu zeker zeven.



Besmetting

Het kabinet uit al sinds 2015 zorgen over de gezondheidsrisico's die kleven aan de behandeling. Het snijden of injecteren van het ­lichaam is voorbehouden aan gediplomeerde zorgverleners, met een ­registratie in het BIG-register, zoals artsen of verpleegkundigen. De meeste hijama-aanbieders staan niet in dat register.