'Weduwe Mieremet kreeg in het geheim twee ton van OM'

Meerdere Kamerleden willen opheldering van de minister. Bijvoorbeeld over waarom Eelzak, ondanks dat het OM overtuigd leek van haar schuld, toch compensatie kreeg. 'Rechtsongelijkheid,' noemt Kathalijne Buitenweg van GroenLinks het tegenover Zembla.



Haar collega Attje Kuiken (PvdA) vraagt zich af of de deal überhaupt wettig is. 'En als dat zo is, waarom werd de vergoeding van twee ton dan niet vermeld in het persbericht?'



Rekeningen en gokhallen

Mieremet werd dertien jaar geleden in Thailand geliquideerd - volgens het OM in opdracht van de deze week terechtstaande Willem Holleeder - en liet op papier niets na.



Eelzak bleek op haar beurt echter directeur van een aantal bv's in onroerend goed, had gokhallen op de Wallen en een aantal goedgevulde rekeningen in Liechtenstein. De villa van haar en Mieremet in het Belgische Neerpelt stond op haar naam.



Het OM liet in 2007 in eerste instantie overal beslag op leggen, maar ging later toch voor een regeling met Eelzak. In ruil voor afstand van alles dat Mieremet haar had nagelaten (met een gezamenlijke waarde van 6,5 miljoen euro) zou het witwasonderzoek tegen haar stopgezet worden.



Justitie maakte in december 2013 haast triomfantelijk melding van de schikking die met Eelzak was getroffen, maar liet de vergoeding die aan de weduwe was uitgekeerd buiten beschouwing. Die geheimhouding is destijds afgesproken met het Openbaar Ministerie, zegt Eelzak's advocaat Mark Teurlings, die er verder weinig kwijt over wil.



Tegemoetkoming

Pas na lang aandringen, zo zegt Zembla, reageerde het Landelijk Parket deze maand op de deal. Die is volgens het OM een tegemoetkoming in de advocaat- en afwikkelkosten die Eelzak heeft gemaakt. Waarom die verzwegen is, wordt nog altijd niet besproken.



Omdat Eelzak 'alles al is afgenomen' vond men het niet passend haar ook met de juridische bijstand en andere kosten op te zadelen. Na vermindering kreeg ze uiteindelijk ruim anderhalve ton overgemaakt van het OM.