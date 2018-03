'Websites partijen niet goed toegankelijk met beperking'

Dat zegt het softwarebedrijf Siteimprove, dat de websites van de Amsterdamse fracties van de PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en de SP onder de loep nam.



Opvallend en pijnlijk, stelt Auke Grondsma, directeur bij Siteimprove Europe in een persbericht. 'Een stemlokaal dat niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers zouden we niet toestaan. Waarom tolereren we dan nog wel dat mensen met een beperking worden buitengesloten van essentiële democratische informatie?'



EU-richtlijnen

Het bedrijf toetste de toegankelijkheid van de websites aan de door de EU afgegeven richtlijnen. Daarin is onder andere vastgelegd dat voor content zonder tekst, zoals video, een tekstalternatief geboden moet worden, en dat alle functies niet alleen met een muis, maar ook met een keyboard te gebruiken moeten zijn.



Mensen met een beperking - visueel of fysiek - zijn immers vaak aangewezen op hulpmiddelen. Zo is er voor mensen met een visuele beperking een software waarmee de teksten op websites voorgelezen worden. Als daar bij het ontwerp van de site geen rekening mee gehouden wordt, missen bezoekers informatie.



De PvdA-website

De PvdA-website scoorde van alle vijf websites het slechtst. De SP scoorde het best, hoewel ook aan deze website volgens het onderzoeksbureau nog wat te verbeteren valt.



Een woordvoerder van de Amsterdamse PvdA zegt dat ze niet op de hoogte was van de problemen. "We hebben welgeteld eenmaal een klacht gehad van iemand met een beperking die zei onze website niet goed te kunnen lezen. Toen hebben we een pdf-versie van ons partijprogramma toegestuurd. Dat bleek toen voldoende."



Ze heeft de IT-afdeling op de hoogte gesteld. "Het staat natuurlijk als een paal boven water dat we de website zo toegankelijk mogelijk willen maken."