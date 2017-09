'We moeten doorzwemmen tot de oplossing voor ALS er is'

Zonder City Swim zou een deel van mijn onderzoek naar het afsterven van zenuwcellen niet mogelijk zijn geweest

"Ik heb als onderzoeker dagelijks te maken met de ziekte, maar bijna altijd vanuit het lab, waar je niet de hele context van de ziekte meekrijgt. Tijdens de City Swim daarentegen heb je er direct mee te maken en realiseer je je waar je het voor doet. Je ziet de patiënten en hun familie, vrienden en collega's. Je ziet de wilskracht en dat is prachtig en inspirerend."



Wat is ALS?

"Amyotrofische laterale sclerose, ALS, is een aandoening waarbij de zenuwcellen die de spieren aansturen afsterven. Het begint vaak met problemen met slikken of spierzwakte in benen of armen, maar uiteindelijk - vaak al na drie jaar - is ook ademhalen niet meer mogelijk en overlijdt de patiënt. Alles valt uit, terwijl je denkvermogen meestal intact blijft. Dat is echt vreselijk."



U doet zelf veel onderzoek naar ALS. Merkt u zelf na bijna zes jaar City Swim verschil?

"Het is van buitenaf misschien niet altijd merkbaar, maar er is de afgelopen jaren, al sinds de confronterende postercampagne in 2011 met ALS-patiënten en de tekst 'Ik ben inmiddels overleden', ontzettend veel gebeurd. Het werkt."