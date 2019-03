Hij kan zich niets voorstellen bij de kwalificatie van oud-PVV'er Van Doorn als omstreden. "Omstreden, wat is omstreden? Mensen vragen mij: waarom Arnoud van Doorn? Nou, waarom niet? Hij heeft een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag waardoor er volgens justitie geen beletsel is voor het vervullen van een functie - red.), dus dan kan ik hem benoemen."



Atasoy zegt dat als prediker 'Abou Hafs' een VOG krijgt, hij hem zal aanstellen als docent. Hafs, die in werkelijkheid Fouad el Bouch heet, heeft in het verleden met terreurbeweging IS geflirt. Hij exploiteert vanuit Hilversum het succesvolle YouTubekanaal 'Bewust Moslim'. Bekend werd hij met zijn lied Blanke tirannie, waarin hij zingt over 'de soldaten van onze religie'.



'Onzin'

Atasoy: "Media hebben geschreven dat hij hier heeft lesgegeven. Dat is onzin. Hij had hier alleen een kind ingeschreven. Maar nu ik word uitgedaagd, ga ik hem aanstellen als docent als hij een VOG krijgt."



Atasoy zegt niet tijdelijk een stapje terug te doen ten faveure van Van Doorn. "Hij gaat aanvullende taken verrichten." De oprichter van het lyceum meent dat hij van alle kanten wordt tegengewerkt, zonder dat hij iets fout heeft gedaan. Een veeg teken voor minderheden in Nederland, zegt hij. "Als Atasoy ten onder gaat, gaan alle minderheidsgroepen ten onder."