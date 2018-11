'Vuurwapen' bij schietincident Nobelweg was gaspistool

Dat meldt de politie dinsdagmiddag. Een minderjarige jongen werd opgepakt omdat er geschoten zou zijn. Het gaspistool dat hij bij zich droeg is, los van een knalpatroon, niet in staat iets te verschieten. Niemand raakte dan ook gewond, maar knallen moet je altijd serieus nemen, aldus een woordvoerder.



De aanleiding van het incident is nog steeds niet duidelijk. Eerder meldde de politie dat het vermoedelijk volgde op een ruzie.



Schoolplein

Nog drie personen moesten mee naar het politiebureau omdat zij zich niet wilden identificeren. Of zij iets te maken hebben met de gebeurtenissen bij de Nobelweg kan de politie nog niet zeggen.



Het incident gebeurde niet op het plein van de middelbare school, maar wel in de buurt, daarom werd maandag ook het schoolplein afgezet met linten. Volgens rector Pieter Delsing was degene die zou hebben geschoten geen leerling van de school.



Dinsdag werden gesprekken gevoerd met medewerkers en waar nodig met leerlingen. Sommigen zijn geschrokken door het voorval.



De jongen met het gaspistool is gehoord door de politie, hij zit nog vast.