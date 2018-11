'Vooraanstaand oncoloog AVL vertrekt om #MeToo'

Dat schrijft NRC zaterdag. Een extern bureau heeft op verzoek van de raad van bestuur onderzoek deed gedaan naar meldingen van Schellens' gedrag tegenover een promovenda.



In een schriftelijke verklaring aan de krant bevestigt Schellens zijn vertrek. De begeleiding van de promovenda heeft volgens hem geleid tot 'gevoelens van affectie'.



Hij schrijft: 'Het spijt me tegenover alle betrokkenen zeer dat ik het zover heb laten komen. Wat plaatshad is niet gepast in de gegeven verhoudingen op het werk.'



Oeuvreprijs

Het ziekenhuis bevestigt zijn vertrek eveneens, maar wil 'vanwege de privacy van betrokkenen' verder niets zeggen. Schellens heeft per afgelopen donderdag zelf ontslag genomen bij de Universiteit Utrecht, waar hij in deeltijd hoogleraar was.



Schellens geldt als de motor achter vele klinische studies die de behandeling van kanker hebben verbeterd en kreeg vorig jaar een prestigieuze oeuvreprijs. Hij geniet enige bekendheid door optredens in tv-programma's De Wereld Draait Door en RTL Late Night.