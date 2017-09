'Volop bewijs voor Amsterdams liquidatieplan'

Op een eerste inleidende zitting in hun strafzaak presenteerden officieren van justitie Anke van de Venn en Hetty Hoekstra de bewijzen die zij zien dat de drie met anderen uit waren op de onderwereldmoord op M. el J. - een bekende in de hoofdstedelijke onderwereld.



De liquidatie werd volgens de aanklagers alleen verijdeld doordat een arrestatieteam de gestolen BMW met valse kentekenplaten met Mike I. en Quincy S. aanhield toen die voor de zoveelste keer richting de Literatuurwijk in Almere reed, waar M. el J. toen een huis had.



S. had een vuurwapen in zijn linkerjaszak en droeg handschoenen. Hoewel het warm was, droeg Mike I. twee lagen kleding en een muts. Ze hadden de batterijen uit hun telefoons gehaald.



Sporen niet te wissen

Al in april had de recherche heimelijk afluisterapparatuur geplaatst in de Volkswagen Polo van de illegaal in Nederland verblijvende Quincy S. Als hij met verschillende verdachten door Almere rijdt, spreken ze over het neerzetten van een busje en een brommer en voorspellen ze dat 'de politie de hele buurt zal uitkammen'. Het is onmogelijk alle sporen te wissen, zeggen ze.



Ze bespreken hoe ze hun kennelijke doelwit het beste kunnen 'timeren tot hij naar buiten komt'. Dat observeren kan niet vanuit de gestolen Volkswagen Caddy die in El J.'s buurt is gezet, want die vertoonde allerlei mankementen.



Tijdens het tanken bespreken S. en twee andere mannen dat ze voorzichtig moeten zijn omdat de politie camerabeelden kan opvragen en zo 'tot een herkenning van de schutters kan komen'.



Doelwit gewaarschuwd

Het verkennen gaat in mei volop door. Als een medeverdachte in een gestolen BMW met valse kentekenplaten is aangehouden, waarschuwt Alida R. zijn vader dat hij spullen uit zijn huis moet weghalen.



Quincy S. spreekt tijdens een verkenning over 'binnendoor rennen en die dingen weggooien in het water'.



Eind mei wordt weer een gestolen BMW met valse nummerplaten 'koud gezet'.



De politie waarschuwt El J. Ze plaatst zijn auto voor het huis, zodat de verdachten zullen denken dat hij thuis is. Quincy S. merkt al snel op dat 'hij in de rij staat'.



Voor ze kunnen toeslaan, worden de verdachten klemgereden en gearresteerd.



'Kon ook diefstal zijn'

De aanklagers zien volop bewijzen van een moordplan en verwachten nog meer verdachten te arresteren. Deskundigen proberen de versleutelde 'PGP-blackberry's van Quincy S. en Mike I. nog te openen. Van Alida R. zat dna op S.' vuurwapen én op een kogel daarin.



Volgens haar advocaat Chrisje Zuur was Alida R. 'verbijsterd en lamgeslagen' toen haar dna op dat wapen was gevonden. Dat moet door S. zijn overgedragen. "Dat ze rondjes heeft gereden in Almere, of dat er nou tien of zestien waren, betwist ze niet, maar wel dat ze wist dat El J. kon worden geliquideerd."



Advocaten Simeon Burmeister en Ben Polman van Mike I. zeggen niet te begrijpen hoe 'maanden van grootschalige inzet van bijzondere opsporingsmiddelen' juist géén bewijs heeft opgeleverd dat hij bij een liquidatiepoging betrokken was. Polman: "Het kon ook gaan om een simpele diefstal, een woninginbraak of brandstichting."



Quincy S. bekent alleen het bezit van het wapen, dat immers in zijn jaszak zat. Zijn advocaat Marcel Nuijten: "Bij een onbemand benzinestation wordt een flesje met benzine gevuld. Dús zal daar wel een vluchtauto mee in de fik worden gestoken, interpreteert de politie. Ze interpreteert de politie steeds maar wat."



De rechtbank verwierp alle verweren, tot ongerustheid van de verdachten en hun raadslieden.