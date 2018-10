'Vieze Peter' la Serpe: toch een gevaar voor Holleeder

Volg het proces van dag tot dag in ons liveblog.



Willem Holleeder is de laatste der Mohikanen uit de 'Hollandse netwerken' die de Amsterdamse onderwereld decennia domineerden. Met een monster­proces komt een einde aan een tijdperk.



De strafzaak Vandros tegen Holleeder is opgebouwd uit vijf moorddossiers die volgens justitie zijn begonnen én zouden moeten eindigen bij Holleeder. 'I have been ordered to kill you because of your behaviour.'



Het proces draait in de kern om moordmotiéven. Met ruim een half miljoen pagina's aan dossiers zullen justitie en de verdediging hun eigen antwoord hebben op de vraag: wie had belang bij de dood van de slachtoffers?