'Vier van de gevaarlijkste wegen aan ringweg A10'

Stichting Incident Management Nederland (SIMN), het samenwerkingsverband tussen verzekeraars en wegbeheerders, heeft becijferd dat op deze stukken er vorig jaar 160 ongelukken plaatsvonden.



Het gaat om de A10 bij knooppunt Amstel en bij de Coentunnel, de A1 bij knooppunt Watergraafsmeer en de A8 bij Oostzaan. Vooral op het laatste stuk is er een opvallende stijging van het aantal ongelukken. In de periode tussen 2010 en 2012 ging het hier nog gemiddeld zes keer mis, vorig jaar maar liefst 38.



Scherpe bocht

Zoiets gelijks doet zich voor op de laatste kilometer van de A1. In deze scherpe bocht naar links en de daarop volgende oprit naar de A10 vonden 36 aanrijdingen plaats, drie keer zoveel als in 2012.



Het gevaarlijkste stuk snelweg van Nederland is de A4 bij Leiderdorp in de richting van Den Haag. Tussen de hectometerpalen 33,0 en 34,0 zijn vorig jaar 52 ongevallen afgehandeld. Volgens SIMN is dat een toename van 60 procent op dat stuk.