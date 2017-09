'Vertrouweling' van Naoufal F. ook verdacht van cocaïnehandel

De Pakistaanse Amsterdammer was in beeld gekomen via berichten uit de in beslag genomen computerserver van de Gelderse firma Ennetcom, die tal van Amsterdamse criminelen gebruikten voor hun hoogst vertrouwelijke, versleutelde communicatie.



Vanwege hun gebruik van peperdure PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy) die op die server waren aangesloten, waanden ze zich jaren onbespied. Nu justitie de server in handen heeft, levert die bewijzen voor het ene na het andere misdrijf.



Vertrouwelingen

Uit analyse van de ontsleutelde onderlinge emails bleek volgens het Openbaar Ministerie dat Muhammed S. in nauw contact stond met de in het Amsterdamse criminele milieu beruchte Naoufal F., 'Noffel'. Die wordt er, onder veel meer, van beschuldigd dat hij de mislukte moordaanslag heeft aangestuurd die de Amsterdamse crimineel Peter 'Pjotr' R. op 5 november 2015 ternauwernood had overleefd in Diemen.



Het onderzoek naar die liquidatiepoging leidde tot meer verdenkingen tegen Naoufal F. Bovendien rees het beeld dat Muhammed R. één van zijn belangrijkste vertrouwelingen was.



Kotter

Hij zou onder meer grote bedragen voor 'Noffel' hebben witgewassen. Gaandeweg rees de verdenking dat Muhammed S. ook druk doende was met een groot drugsimport via Urker vissersboten, samen met een man van 42 uit Hippolytushoef - die ook weer een gebruikmaakte van een PGP-smartphone. Onderzoek naar die drugshandel leidde naar de haven van Harlingen, waar de recherche op 9 juni zag dat Muhammed S. met twee anderen aanwezig was toen de kotter uitvoer die op zee de drugs zouden oppikken.



De viskotter werd op zee onderschept, waarna de 260 kilo cocaïne aan boord werden aangetroffen en vijf verdachten werden gearresteerd. Zij staan dinsdag aanstaande voor de Amsterdamse rechtbank op een eerste inleidende zitting.



Muhammed S. en zijn 42-jarige medeverdachte zullen later waarschijnlijk in dezelfde zaak worden berecht.



Kogels

Via het PGP-emailverkeer kwam nog een misdrijf aan het licht, zo meldde het openbaar Ministerie vrijdag, nadat de onderzoeksrechter had besloten dat Muhammed S. en de 42-jarige man langer in de cel moeten blijven.



Zij lijken volgens de recherche een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de beschieting van een huis in Hippolytushoef op 14 juni 2015. Die nacht vlogen kogels door een raam op de benedenverdieping. Zowel Muhammed S. als de 42-jarige man wordt poging tot doodslag verweten.