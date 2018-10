'Verschuif deel nachtvluchten Schiphol naar overdag voor rust'

Wij willen dat Schiphol zo snel mogelijk een nette vergunning krijgt

Het ministerie van Infra­structuur en Waterstaat oordeelt nu dat een gedeeltelijke nachtsluiting juridisch goed mogelijk is. Natuurlijk begrijp ik dat er luchtvaartmaatschappijen zijn die daartegen zijn.



Overigens: het is meer regel dan uitzondering dat Europese luchthavens, zoals Schiphol, 's nachts open zijn. En ik wil die vluchten ook niet verbieden. Alleen, ik heb inderdaad liever 10.000 vliegtuigen minder in de nacht en in plaats daarvan op de dag.



Dat is niet, zoals Daalman schrijft, in ruil voor groei op Schiphol. Integendeel.

Provincies en gemeenten willen nu juist geen besluiten nemen over het verder ontwikkelen van Schiphol. Niet zolang er geen duidelijkheid is over belangrijke thema's als veiligheid, gezondheid en ultrafijnstof.



Wij willen ook dat Schiphol, conform de afspraken die we daarover al in 2008 (!) aan de Alderstafel maakten, zo snel mogelijk een keurig nette vergunning van het kabinet krijgt. Een vergunning die je, als het moet, kunt handhaven. Die heeft Schiphol namelijk nog steeds niet. En dat wordt wel eens tijd.



Adnan Tekin, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur, Milieu, Arbeidsmarkt en Schiphol