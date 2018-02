'Verplichte vergunning voor b&b's is verkiezingsstunt'

"Dit is wederom een voorstel om de gigantische winsten van hotels te beschermen ten koste van gewone Amsterdammers," schrijft Airbnb in een schriftelijke reactie op de nieuwe verplichting die wethouder Laurens Ivens wil voor eigenaren van bed & breakfasts. Vanaf 1 januari 2019 moeten zij een vergunning aanvragen voor een nieuwe b&b. Die kan geweigerd worden in drukke gebieden.



Amsterdam Gastrvrij, de vereniging van particuliere verhuurders in de stad, sluit zich aan bij de kritiek van Airbnb. "De wethouder wil vlak voor de verkiezingen kennelijk goede sier maken met heldhaftige maatregelen tegen de overlast en drukte in de stad," aldus voorzitter Tim Klein Haneveld.



Airbnb en Amsterdam Gastvrij stellen dat vergunningen voor bed & breakfasts geen oplossing zijn voor de toeristendruk. "Slechts 4 procent van alle toeristische overnachtingen in Amsterdam bestaat uit overnachtingen in b&b's," aldus Klein Haneveld, die zijn pijlen richt op de hotellobby.



8000 hotelbedden

Volgens Amsterdam Gastvrij komen er de komende jaren 'nog 8000 hotelbedden' bij, en wordt 'de gewone Amsterdammer' getroffen. Dit sentiment deelt Airbnb: "Terwijl er duizenden hotelkamers bijkomen, worden Amsterdammers die een kleinschalige b&b hebben steeds verder in het nauw gedreven."



Airbnb hamert er verder op dat vakantieverhuur van huizen voor Amsterdammers een manier is om 'te kunnen blijven wonen in hun woning'



Lees ook: Einde aan onstuimige groei Airbnb Amsterdam