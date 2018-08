'Verklaringen vrouw P. over kinderuitbuiting tegenstrijdig'

Gebroken ribben

De cruciale verklaringen van P.'s vrouw zijn volgens Kuijpers van het begin tot het eind inconsistent en tegenstrijdig. "Niet te doen. Eerst zegt ze dat ze niet stal, dan zegt ze dat ze wel stal en dan zegt ze dat dat allebei de waarheid is!" Voor de verklaringen, ook over geweld door P. tegen haar zoals het breken van haar vingers en ribben, is in het dossier volgens 'nul komma nul' bevestiging te vinden, zei de advocaat.



Kuijpers vermoedt dat de vrouw onder druk stond van P.'s grote, sterke neef 'Nino' en dat ze haar man is gaan beschuldigen omdat die haar niet tegen Nino beschermde. Ook het gegeven dat ze op grond van haar verklaringen een deal met justitie kon sluiten waarin ze een tijdelijke verblijfsvergunning zou krijgen in Nederland, zal volgens de raadsman een motief zijn geweest valse beschuldigingen tegen Klaudio te uiten.



Barcelona

Dat P. in 2015 met zijn vrouw een dochter uit een gesloten inrichting wilde ontvoeren, is volgens de advocaat niet te bewijzen.



Dat P. kinderen 'aan het gezag onttrok' van hun voogd door ze mee te nemen naar Spanje, waar ze in Barcelona in juni 2016 onder erbarmelijke omstandigheden werden aangetroffen, kan hem volgens Kuijpers niet kwalijk worden genomen omdat hij niet wist dat ze onder toezicht waren gesteld van jeugdzorg.



Wat betreft de misdrijven die Klaudio P. in verschillende buitenlanden zou hebben begaan, is het Openbaar Ministerie volgens de advocaat 'niet ontvankelijk' in de vervolging in Nederland.



Kuijpers vroeg de rechtbank P. van de belangrijkste beschuldigingen vrij te spreken.