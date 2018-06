'Verklaring fysiotherapeut Nouri weinig gedetailleerd'

Dat schrijft NRC vrijdag.



Zo wist de fysiotherapeut niet meer precies het moment waarop Nouri's toestand verslechterde en is niet duidelijk of en hoe de hartslag van de voetballer in de eerste, cruciale minuten op het veld is gecontroleerd.



De tot nu toe onbekende verklaring maakt deel uit van het verzoekschrift tot arbitrage, dat eerder deze week door de advocaten van de familie van Abedelhak Nouri werd ingediend bij de KNVB en in het bezit is van NRC. De advocaten van de familie van Nouri stellen Ajax aansprakelijk voor de vergoeding van materiële en immateriële schade.



Opmerkelijk

In de verklaring wordt beschreven hoe fysiotherapeut Vermeer circa twintig seconden nadat Nouri op het veld buiten bewustzijn raakte, aankwam bij de speler en door het voelen van diens pols constateerde dat de voetballer nog "hartslag" had en "rustig ademde".



De verklaring is opmerkelijk omdat die pas een half jaar na dato is opgetekend. Daarbij valt de verklaring moeilijk te rijmen met de ernst van het hersenletsel dat bij de jonge voetballer is geconstateerd, aldus de krant.



Ajax zelf verklaarde eerder geen reden te zien zich aansprakelijk te voelen voor de situatie van Nouri.



