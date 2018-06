'Verdeeldheid over Halsema of Gehrels als burgemeester'

Dat zeggen bronnen in het stadhuis.



Eerder werd duidelijk dat 114 mensen naar de post hebben gesolliciteerd, met als voornaamste kandidaten waarschijnlijk Femke Halsema (GroenLinks) en Carolien Gehrels (PvdA).



In de vertrouwenscommissie scharen rechtse partijen zoals Forum voor Democratie, CDA en VVD zich naar verluidt achter Gehrels, terwijl progressieve partijen als GroenLinks en D66 voor Halsema zouden gaan.



De partijen willen hier desgevraagd niets over zeggen, omdat leden van de vertrouwenscommissie aan strenge geheimhouding zijn gebonden.



Geheime zitting

In totaal zitten er 12 raadsleden in de vertrouwenscommissie. Die hebben de taak een voordracht met daarop twee namen naar de gemeenteraad te sturen, op volgorde van een eerste en een tweede keuze. De raad stemt dan in een geheime zitting over wie van deze twee namen de nieuwe burgemeester moet worden.