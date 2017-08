Van der Laan ontslaat zijn adviseur radicalisering

Amsterdam heeft momenteel 47 personen opgenomen in het programma radicalisering. De aanpak van deze mensen is niet in gevaar gekomen door de belangenverstrengeling van Saadia a.T., zegt de burgemeester.



Al langer onvrede

De gemeente heeft naar aanleiding van het nog lopende onderzoek eveneens besloten de samenwerking met een aantal niet nader genoemde bedrijven en personen op te schorten. Gekeken wordt welke rol zij hebben gespeeld in deze zaak.



In de brief staat verder dat er al langer onvrede bestond over de aansturing van het team radicalisering en polarisatie en het functioneren van de nu ontslagen medewerker. Een nieuwe leidinggevende had onder meer de taak gekregen om de gesloten cultuur open te breken en het programma te professionaliseren.



Voglens Van der Laan zijn sinds februari zes gesprekken gevoerd met Saadia a.-T. over haar functioneren. Ook kreeg zij in mei van dit jaar een coach toegewezen.



Tegen de vrouw loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek. Hiervan zijn nog geen uitkomsten bekend.



Lees ook: Schrik op stadhuis om geschorste adviseur Van der Laan