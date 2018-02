'Vakantiegangers dupe van schaarse vliegslots op Schiphol'

De luchthaven heeft de maatschappijen laten weten ongebruikte 'slots' in de winter niet door te schuiven naar de drukke zomer, dit in tegenstelling tot vorige jaren.



Het gaat dit jaar om 2000 slots, goed voor 1000 vluchten. In de winter is er minder vraag naar omdat er minder mensen op vakantie gaan en minder vracht wordt vervoerd.



Deze zomer is de behoefte juist groot, maar desondanks heeft Schiphol besloten het totaal aantal starts en landingen ten opzichte van zomer 2017 te laten dalen.



De 2000 ongebruikte winterslots zullen simpelweg vervallen. Vorig jaar nog schoof Schiphol 9000 rechten van de winter naar de zomer.



Protest aangetekend

"Duizend vluchten leveren meer drukte in de terminals op," zegt een woordvoerder van Schiphol, "ook doordat maatschappijen steeds grotere toestellen inzetten. Vorig jaar hadden we 100 dagen met meer dan 200.000 passagiers. Daar kunnen we niet bovenuit komen."



Easyjet, de nummer twee op Schiphol, en vakantiemaatschappijen TUI en Corendon hebben nu protest aangetekend. "Het is heel onrechtvaardig," zegt topman Steven van der Heijden van Corendon. "Zeker omdat het de voorgaande jaren wel is gebeurd. Het is van de gekke dat Schiphol zijn huisgemaakte drukteprobleem gebruikt om niet over te hevelen."



Puinzooi

"Ze hebben er vorig voorjaar een puinzooi van gemaakt. Vervolgens hebben ze dat keurig opgelost in de zomer, juist op het moment dat die 9000 extra wintervluchten werden uitgevoerd. Ik begrijp niet waarom het nu dan een probleem zou zijn als er 2000 vluchten worden overgeheveld. Wij vinden dat een luchthaven met schaarse capaciteit geen vluchten mag achterhouden."



Felle kritiek

William Vet van Easyjet vermoedt dat de felle kritiek op het doorschuiven van 9000 winterslots naar de zomerperiode een rol speelt.



"Bij de meeste luchthavens wordt dit door een overheid of onafhankelijke partij toegewezen," zegt hij, "niet door een luchthaven. Dit besluit toont aan dat er niet aan de belangen van alle partijen wordt gedacht."



Volgens TUI zijn de gevolgen voor het vakantieverkeer groot. "Reken maar uit," zegt Petra Kok van TUI Nederland. "Door deze maatregel kunnen vooral vakantiemaatschappijen 1000 vluchten vanaf Schiphol minder maken. In elk vliegtuig passen 189 passagiers. Dit treft dus 189.000 vakantiegangers."